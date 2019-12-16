Поездка из Кирова попала в ТОП-20 самых дорогих новогодних путешествий
Цена одного билета составит 17 793 рублей
Проезд от Кирова до Иркутска влетит горожанам в копеечку.Фото: Анна КРЮКОВА
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Сервис путешествий Туту.Ру составил рейтинг самых дорогих путешествий в новогодние праздники. При создании списка рассматривали билеты, дата выезда которых приходится на дни с 25 декабря по 10 января. Цены указаны в одну сторону.
В рейтинг вошла поездка из Кирова в Иркутск. За купейный билет в одну сторону придется заплатить 17 793 рублей. Дороже кировчанам обойдется проезд в люксовом вагоне "Вятки" до Москвы - 18 864 рублей.
А самым дорогим в рейтинге оказался билет из Тюмени во Владивосток - 56 391 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU