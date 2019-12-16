2019-12-16T17:04:33+03:00
Происшествия

В Кирове произошло тройное ДТП: один человек погиб

Машины столкнулись на улице Ломоносова
Александр МАКАРОВ
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К сожалению, водитель «четырнадцатой» погиб на месте. Фото: vk.com/gibdd43К сожалению, водитель «четырнадцатой» погиб на месте. Фото: vk.com/gibdd43
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Трагическая авария унесла жизнь человека. По информации пресс-службы ГИБДД по Кировской области, 16 декабря, в 11.25 на углу улиц Ломоносова и Мира столкнулись автомобили «УАЗ», «ГАЗ» и «ВАЗ-2114». В результате 32-летний водитель «четырнадцатой» погиб. Его 21-летний пассажир получил травмы.

Как сообщают очевидцы в группе «Злой Кировчанин», автомобиль УАЗ при выезде с улицы Мира не уступил дорогу и зацепил «четырнадцатую». От удара водитель «Лады» вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем ГАЗ. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Напоминаем, в среду, 11 декабря, произошло смертельное ДТП в Белохолуницком районе. В нем тоже «четырнадцатая» модель Лады столкнулась с микроавтобусом «Фиат». Погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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