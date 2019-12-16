2019-12-16T10:37:16+03:00
Происшествия

Пьяная кировчанка едва не спалила квартиру

Предполагается, что пожар начался из-за неосторожности при курении
Анастасия РОМАНОВА
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В результате пожара обгорели стены, потолок и имущество в квартире. Фото: ОНДПР города КироваВ результате пожара обгорели стены, потолок и имущество в квартире. Фото: ОНДПР города Кирова
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В жилом доме по улице Розы Люксембург загорелась квартира. Об этом сообщает ОНДПР города Кирова.

Сигнал о ЧП поступил пожарным 15 декабря в 23:15. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что одна из комнат квартиры горит. Хозяйку квартиры сразу же осмотрели медики. Женщина получила травмы, и ее пришлось отвезти в Центр травматологии.

Огонь повредил стены, потолок и имущество в жилой комнате и прихожей. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении. Отмечается, что хозяйка квартиры была пьяна.

Сейчас по факту пожара проводится проверка и устанавливаются обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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