Пьяная кировчанка едва не спалила квартиру

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-16T10:37:16+03:00

В результате пожара обгорели стены, потолок и имущество в квартире. Фото: ОНДПР города Кирова

Предполагается, что пожар начался из-за неосторожности при курении

Изменить размер текста: A A

В жилом доме по улице Розы Люксембург загорелась квартира. Об этом сообщает ОНДПР города Кирова.

Сигнал о ЧП поступил пожарным 15 декабря в 23:15. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что одна из комнат квартиры горит. Хозяйку квартиры сразу же осмотрели медики. Женщина получила травмы, и ее пришлось отвезти в Центр травматологии.

Огонь повредил стены, потолок и имущество в жилой комнате и прихожей. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении. Отмечается, что хозяйка квартиры была пьяна.

Сейчас по факту пожара проводится проверка и устанавливаются обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU