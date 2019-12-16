Пьяная кировчанка едва не спалила квартиру
В жилом доме по улице Розы Люксембург загорелась квартира. Об этом сообщает ОНДПР города Кирова.
Сигнал о ЧП поступил пожарным 15 декабря в 23:15. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что одна из комнат квартиры горит. Хозяйку квартиры сразу же осмотрели медики. Женщина получила травмы, и ее пришлось отвезти в Центр травматологии.
Огонь повредил стены, потолок и имущество в жилой комнате и прихожей. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении. Отмечается, что хозяйка квартиры была пьяна.
Сейчас по факту пожара проводится проверка и устанавливаются обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU