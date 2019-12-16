2019-12-16T11:23:50+03:00
Общество

Игорь Васильев встретился с кировскими дольщиками

Участники встречи обсудили меры поддержки пострадавших от действий застройщиков
Ольга Маковеева
Поделиться:
Пришедшие на прием дольщики рассказали губернатору о трудностях с получением информации по ситуации с достройкой их домов. Фото: kirovreg.ruПришедшие на прием дольщики рассказали губернатору о трудностях с получением информации по ситуации с достройкой их домов. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

Глава Кировской области Игорь Васильев провел личный прием граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Губернатор пообщался с кировскими дольщиками, вложившими средства в объекты ООО «Тектон» (пер. Березниковский, 38 и 40), ООО «Коммунсервис» (ул. Пугачева, 29а), ООО «Виктория» (ул. Мичуринская, 3).

Многоквартирный жилой дом в Кирове на ул. Пугачева, 29а планировали сдать в IV квартале 2017 года, но сроки были отложены. Министерство строительства Кировской области неоднократно проводило совещания с застройщиком, чтобы устранить причины, которые мешают завершению строительства. В октябре 2019 года стройку возобновили. В третьем квартале года удалось возвести очередной этаж. Но сейчас строительство вновь остановили, так как приобрести квартиры в доме желающих нет.

Министерство строительства направило информацию оператору системы АО «ДОМ.РФ», после чего здание включили в единый реестр проблемных объектов. Восстановить права граждан планируют, выплатив им компенсации из федерального фонда защиты прав граждан.

Строительство домов в переулке Березниковский, 38 и 40 сегодня также остановлено. Минстрой Кировской области провел работу по включению дольщиков дома в переулке Березниковский, 38 в реестр пострадавших граждан. В отношении этого дома можно применить региональную меру поддержки – поручить строительство новому застройщику взамен на земельный участок. Этот механизм разработан в Кировской области как раз для завершения строительства проблемных объектов и помощи дольщикам. Дольщики дома номер 40 не обращались в министерство с заявлением о включении в реестр пострадавших граждан.

Права пострадавших дольщиков также можно восстановить за счет выплат компенсаций из федерального фонда защиты прав граждан. Для этого министерство строительства области направит данные кировчан, вложивших средства в объекты на пер. Березниковский, 38 и 40 и ул. Мичуринская, 3 в федеральный фонд.

Пришедшие на прием дольщики рассказали губернатору о трудностях с получением информации по ситуации с достройкой их домов.

- В Кировской области создана информационно-справочная система «Иду в детский сад», она заключается в том, что все без исключения могут зайти и посмотреть, какие детские сады функционируют или строятся в городе Кирове, в каких из них есть места в различных группах, а также проследить за движением своей очереди. Думаю, нужно проработать вопрос о создании подобной системы по вопросам дольщиков. Некий ресурс, на котором можно будет задавать вопрос, получить ответ, отслеживать как движется ситуация по объектам, - предложил глава региона Игорь Васильев.

Проработать вопрос о создании новой информационной системы поручено министерству информационных технологий и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Успенский собор привезли христианские реликвии
«Нет химическому крематорию»: в Мирном прошел митинг против перепрофилирования «Марадыковского»
«Старт» одержал волевую победу над «Родиной»
В Верхнекамском районе застрелили 44-летнего мужчину
Жителей Омутнинского района пугают волки
Пьяная кировчанка едва не спалила квартиру
Кировчане за десять лет работы портала госуслуг подали почти полтора миллиона заявок
Игорь Васильев встретился с кировскими дольщиками
Сильный снег и перепад температур: какая погода ожидает кировчан на предстоящей неделе?
В Лузе пропала 33-летняя женщина
В Кирово-Чепецке загорелась общественная баня
Блинчики на воде: необычный лед заметили на пруду в Макарье
Женщина и ребенок пострадали в пожаре: на улице Воровского загорелся жилой дом
В Кирове над теплосетями расположилось 427 объектов
В Кирове снова пройдут «сплошные проверки» на опьянение
В Кирове задержали пьяного драчуна, находившегося в розыске
Вода вернулась к жителям Кильмезского района
В новогоднюю ночь в Кирове фейерверк будет не только на Театралке
Арестовали «Милорда» и вернули честно заработанные деньги
Школу в Чистых прудах педагоги-ветераны оценили на «отлично»
Суд заблокировал девять сайтов с продажей поддельных паспортов граждан РФ
Прохладно и пасмурно: прогноз погоды на 14 и 15 декабря в Кирове
Кировчанка развела «пахучий» костер на балконе
В кировском «Театре на Спасской» представят спектакль по пьесе Дарьи Уткиной