2019-12-15T20:15:10+03:00
Общество

В Лузе пропала 33-летняя женщина

Ее ищут уже неделю
Анастасия РОМАНОВА
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Женщину уже неделю разыскивают по всей области. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЖенщину уже неделю разыскивают по всей области. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области разыскивают 33-летнюю женщину. Жительница Лузы Татьяна Глушко пропала в прошлое воскресенье, 8 декабря, около 13 часов. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Татьяне 33 года, рост 150 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с короткой стрижкой. На момент ухода из дома женщина была одета в голубую шубу, черные колготки, коричневые сапоги и черную вязаную шапку.

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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