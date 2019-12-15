Блинчики на воде: необычный лед заметили на пруду в Макарье

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-15T20:12:05+03:00

Вот такой «блинчатый» лед образовался на пруду в Макарье. Фото: Зоя Краева, vk.com/meteokirov

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В селе Макарье на пруду образовался лед интересной формы - «блинчатый». Необычное явление заметила и сфотографировала местная жительница.

Как сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове», льдины иногда могут принимать округлую форму. И тогда кажется, будто поверхность воды покрыта множеством искрящихся «блинчиков». Их диаметр может варьироваться от десятков сантиметров до нескольких метров.

- Когда температура воздуха близка к нулю, на поверхности воды образуется снежная каша, так называемое «ледяное сало», - рассказали метеорологи-любители. - Состоит она из крупинчатого снега. Если выпадает снег, а температура понижается, то «сало», обрастая снежной оболочкой, образует снежуру, которая при наличии ветра разделяется на части и замерзает. Затем ветер и вода отшлифовывают образовавшиеся льдины, делая их края округлыми и похожими на блины.

ИСТОЧНИК KP.RU