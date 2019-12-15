Женщина и ребенок пострадали в пожаре: на улице Воровского загорелся жилой дом
Ночью 15 декабря в одном из жилых домов на улице Воровского произошел пожар. Сигнал пожарным поступил в 01:20.
Огонь вспыхнул на лестничной площадке. К моменту приезда пожарных коридор на первом этаже подъезда был уже задымлен. Усилиями спасателей огонь не перекинулся на верхние этажи.
В пожаре пострадали двери в подъезд и подсобное помещение, закоптились стены и потолок в подъезде. Кроме того, получили травмы женщина и несовершеннолетний ребенок. Они пытались эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших отвезли в Центр травматологии.
Как сообщает ОНДПР города Кирова, сейчас по факту пожара проводится проверка и выясняются обстоятельства. По предварительным данным, причиной стал умышленный поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU