2019-12-15T20:07:49+03:00
Происшествия

Женщина и ребенок пострадали в пожаре: на улице Воровского загорелся жилой дом

Ночью на лестничной клетке первого этажа вспыхнул огонь
Анастасия РОМАНОВА
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Пожарные сумели вовремя остановить распространение огня. Фото: ОНДПР города КироваПожарные сумели вовремя остановить распространение огня. Фото: ОНДПР города Кирова
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Ночью 15 декабря в одном из жилых домов на улице Воровского произошел пожар. Сигнал пожарным поступил в 01:20.

Огонь вспыхнул на лестничной площадке. К моменту приезда пожарных коридор на первом этаже подъезда был уже задымлен. Усилиями спасателей огонь не перекинулся на верхние этажи.

В пожаре пострадали двери в подъезд и подсобное помещение, закоптились стены и потолок в подъезде. Кроме того, получили травмы женщина и несовершеннолетний ребенок. Они пытались эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших отвезли в Центр травматологии.

Как сообщает ОНДПР города Кирова, сейчас по факту пожара проводится проверка и выясняются обстоятельства. По предварительным данным, причиной стал умышленный поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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