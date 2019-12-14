В Кирове снова пройдут «сплошные проверки» на опьянение

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-14T19:08:54+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, в Октябрьском районе пройдут очередные «сплошные проверки» водителей. Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.

Водителей, как обычно, проверят на состояние алкогольного опьянения. На заранее выбранных участках дорог района будут останавливать все транспортные средства. Кроме того, дежурить будут на въездах и выездах из города, в местах массового скопления кировчан и в пригородных зонах. В рейд выйдут не только автоинспекторы, но и представители добровольных народных дружин, а также активисты организации «Ночной патруль».

ГИБДД Кировской области напоминает, что за вождение в нетрезвом виде положено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также следует помнить, что в целях избежания конфликтов и попыток дачи взяток во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.

ИСТОЧНИК KP.RU