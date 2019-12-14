2019-12-14T14:08:04+03:00
Общество

Вода вернулась к жителям Кильмезского района

Для бесперебойного водоснабжения в селе Такашур потребовалось вмешательство прокуратуры
Ольга Маковеева
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Бесперебойное водоснабжение потребителей коммунальных ресурсов в настоящий момент обеспечено.Бесперебойное водоснабжение потребителей коммунальных ресурсов в настоящий момент обеспечено.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В с. Такашур Кильмезского района необходимо было провести ремонт уличной водопроводной сети. По сообщению прокуратуры Кильмезского района, в августе 2019 года администрация Дамаскинского сельского поселения заключила с ООО «Кильмезьводоканал» муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту уличной водопроводной сети с. Такашур. По условиям контракта подрядчик должен был завершить работы в срок до 30 сентября 2019 года. Стоимость работ составила 280 тыс. рублей.

Но подрядчик не выполнил техническое задание в установленный контрактом срок. По факту выявленных нарушений закона прокурор Кильмезского района возбудил производство по делу об административном нарушении.

После вмешательства органов прокуратуры организация-подрядчик сразу завершила работы по ремонту уличной водопроводной сети с. Такашур Кильмезского муниципального района Кировской области.

Бесперебойное водоснабжение потребителей коммунальных ресурсов в настоящий момент обеспечено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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