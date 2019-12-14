В новогоднюю ночь в Кирове фейерверк будет не только на Театралке

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-14T13:31:53+03:00

В этом году новогодний фейерверк запланировали и в Кочуровском парке. Фото: Анна САДОВНИКОВА

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В 01.00 первого января 2020 фейерверки порадуют кировчан, собравшихся на праздничные гулянья не только на Театральной площади, но и в Кочуровском парке. Любителям праздничных салютов из юго-западного района не придется выезжать в центр города. Новогодний салют горадминистрация запланировала и в этом районе.

Напомним, что новогодние праздничные мероприятия в Кирове начались уже сегодня. В 12.00 в парке Победы состоялось торжественное открытие главной елки Октябрьского района.

А с 19 по 22 декабря такие шоу-программы в разных районах города будут проходить ежедневно. Последнее предновогоднее торжество – открытие главной елки микрорайона Лянгасово состоится практически в канун Нового года – 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU