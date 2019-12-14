2019-12-14T13:31:53+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Кирове фейерверк будет не только на Театралке

Праздничный салют запланирован и в Кочуровском парке
Ольга Маковеева
Поделиться:
В этом году новогодний фейерверк запланировали и в Кочуровском парке.В этом году новогодний фейерверк запланировали и в Кочуровском парке.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

В 01.00 первого января 2020 фейерверки порадуют кировчан, собравшихся на праздничные гулянья не только на Театральной площади, но и в Кочуровском парке. Любителям праздничных салютов из юго-западного района не придется выезжать в центр города. Новогодний салют горадминистрация запланировала и в этом районе.

Напомним, что новогодние праздничные мероприятия в Кирове начались уже сегодня. В 12.00 в парке Победы состоялось торжественное открытие главной елки Октябрьского района.

А с 19 по 22 декабря такие шоу-программы в разных районах города будут проходить ежедневно. Последнее предновогоднее торжество – открытие главной елки микрорайона Лянгасово состоится практически в канун Нового года – 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вода вернулась к жителям Кильмезского района
В новогоднюю ночь в Кирове фейерверк будет не только на Театралке
Арестовали «Милорда» и вернули честно заработанные деньги
Школу в Чистых прудах педагоги-ветераны оценили на «отлично»
Суд заблокировал девять сайтов с продажей поддельных паспортов граждан РФ
Прохладно и пасмурно: прогноз погоды на 14 и 15 декабря в Кирове
Кировчанка развела «пахучий» костер на балконе
В кировском «Театре на Спасской» представят спектакль по пьесе Дарьи Уткиной
Один погиб и двое получили травмы: в Кирово-Чепецком районе столкнулись иномарки
В Киров прибыла новая дорожная техника
Кировская область вошла в ТОП-10 среди регионов России в сфере событийного туризма
Связистом года в Кирове стал топ-менеджер МегаФона
На улице Солнечной в ДТП пострадала 17 летняя девушка
В выставочном зале музея Васнецовых открылась экспозиция работ Михаила Шемякина
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
Школа Кирово-Чепецкого района получила грант от компании «УРАЛХИМ»
В Кировской области осудили за мошенничество экс-директора ЖКХ
Жители Омутнинска попросили изменить расписание автобуса
В Кирове продолжаются пикеты против «Марадыковского»
В Кирове вынесли приговор по делу «Электронного проездного»
Глава региона вручил паспорта юным жителям города
В Кирове начнут ходить все 15 новых троллейбусов
Россельхозбанк рассказал, как инвестировать в 2020 году
Разрабатывается проект новой школы в Долгушино
Кировчане будут платить за шум домашних животных в «часы тишины». Кстати, их продлили.
Россельхозбанк запустил новый кредит для самозанятых
Детсад «Веснушки» обновит мебель
В Лузском районе четверо подростков угоняли машины и крали аккумуляторы