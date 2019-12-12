2019-12-12T16:41:25+03:00
Происшествия

В Кировской области задержали двух браконьеров

За незаконную ловлю рыбы им грозит до двух лет тюрьмы
Александр МАКАРОВ
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Ущерб природе составил восемь тысяч рублей. Фото: Ирина Самойлова.Ущерб природе составил восемь тысяч рублей. Фото: Ирина Самойлова.
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Как сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте, одного из браконьеров инспекторы задержали вблизи города Орлова. Им оказался 30-летний мужчина, который на моторной лодке ловил рыбу сетью.

Второй рыболов задержан в Советском районе Кировской области. 49-летний мужчина тоже использовал сеть и «моторку» для ловли рыбы на Вятке.

Общее количество пойманной рыбы составило 12 штук. Урон, нанесенный окружающей среде оценили в восемь тысяч рублей.

В отношении обоих браконьеров завели уголовные дела по статье УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Им грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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