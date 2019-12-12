В Кировской области задержали двух браконьеров
Как сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте, одного из браконьеров инспекторы задержали вблизи города Орлова. Им оказался 30-летний мужчина, который на моторной лодке ловил рыбу сетью.
Второй рыболов задержан в Советском районе Кировской области. 49-летний мужчина тоже использовал сеть и «моторку» для ловли рыбы на Вятке.
Общее количество пойманной рыбы составило 12 штук. Урон, нанесенный окружающей среде оценили в восемь тысяч рублей.
В отношении обоих браконьеров завели уголовные дела по статье УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Им грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU