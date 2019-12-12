К Новому году в Кирове развесят девять километров гирлянд
К Новому году Киров украсят гирляндами общей протяженностью в девять километров. Работу начали вчера ночью.
Как сообщает департамент городского хозяйства, подрядчик развесил гирлянды на Октябрьском проспекте от ЦУМа до улицы Московской и установил тросы для них у цирка, в парке Победы и парке имени 60-летия СССР.
Таким же образом оформят парк имени Гагарина, набережную, Александровский сад и другие места отдыха горожан, а также улично-дорожную сеть по всему Кирову. На новой набережной в Нововятске также появится новогоднее световое оформление. Украсят и мосты – старый, новый и путепровод в Чистые пруды.
Общая протяженность гирлянд составит около девяти километров. Как сообщает администрация Кирова, специалисты подрядчика работают круглосуточно, украшение города планируется завершить к 25 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU