2019-12-12T14:00:53+03:00
Общество

К Новому году в Кирове развесят девять километров гирлянд

Работы планируют завершить к 25 декабря
Анастасия РОМАНОВА
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Такие украшения появятся по всему городу. Фото: admkirov.ruТакие украшения появятся по всему городу. Фото: admkirov.ru
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К Новому году Киров украсят гирляндами общей протяженностью в девять километров. Работу начали вчера ночью.

Как сообщает департамент городского хозяйства, подрядчик развесил гирлянды на Октябрьском проспекте от ЦУМа до улицы Московской и установил тросы для них у цирка, в парке Победы и парке имени 60-летия СССР.

Таким же образом оформят парк имени Гагарина, набережную, Александровский сад и другие места отдыха горожан, а также улично-дорожную сеть по всему Кирову. На новой набережной в Нововятске также появится новогоднее световое оформление. Украсят и мосты – старый, новый и путепровод в Чистые пруды.

Общая протяженность гирлянд составит около девяти километров. Как сообщает администрация Кирова, специалисты подрядчика работают круглосуточно, украшение города планируется завершить к 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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