2019-12-12T12:27:07+03:00
Общество

Требования дольщиков ООО «Тектон» направят в Фонд защиты прав граждан

В минстрое Кировской области прошла очередная встреча с дольщиками объектов
Ольга Маковеева
Поделиться:
В настоящее время объекты строительства ООО «Тектон» включены в единый реестр проблемных объектов.В настоящее время объекты строительства ООО «Тектон» включены в единый реестр проблемных объектов.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук провел очередное совещание по решению проблем многоквартирных домов в переулке Березниковский, 38 и 40.

Напомним, что ООО «Тектон» нарушило сроки строительства и сдачи этих объектов. Средства в строительство этих домов вложил 161 дольщик. Министерство строительства Кировской области проверило застройщика на соблюдение им законодательства в области долевого строительства. Результаты направили в прокуратуру и в правоохранительные органы. В результате должностное лицо ООО «Тектон» привлекли к административной ответственности. И 13 февраля 2019 года Арбитражный суд Кировской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Тектон».

Степень готовности объекта в пер. Березниковский, 38 не более 40%: выполнен монтаж монолитно-железобетонных конструкций каркаса здания на уровне 6-7 этажей. На объекте по адресу пер. Березниковский, 40 частично выполнены подготовительные работы по выравниванию площадки для строительства. Сейчас никакие работы на обоих объектах не ведутся.

Министерство провело работу по включению дольщиков в региональный реестр пострадавших граждан. В настоящее время объекты строительства ООО «Тектон» включены в единый реестр проблемных объектов.

На встрече с дольщиками Руслан Бондарчук напомнил, что по инициативе губернатора Игоря Васильева был разработан закон Кировской области «О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов». Он предусматривает меры по завершению строительства проблемного объекта новым застройщиком. Для этого правительство региона провело большую работу по получению в собственность региона земли, находящейся в федеральной собственности. Эти земельные участки будут использованы для завершения строительства ряда проблемных объектов в Кирове.

Также сейчас создан федеральный фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. В него передали страховые взносы гражданской ответственности, которые раньше перечислялись застройщиками в страховые компании. Правительство Кировской области прорабатывает возможность создания регионального фонда защиты прав дольщиков. С этой целью подготовлено ходатайство в Федеральный фонд поддержки дольщиков о рассмотрении вопроса софинансирования завершения проблемных объектов на территории Кировской области. А пока региональный фонд не создан, министерство строительства Кировской области данные дольщиков ООО «Тектон» передаст в федеральный фонд. Так они смогут получить компенсации. Часть граждан, вложивших средства в объекты ООО «Тектон», уже получили компенсации от страховой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Котельниче лишат прав двух наркоманов
На ремонт мостов в Даровском районе потратят более 7 млн рублей
Многодетным семьям увеличат размер детского пособия
В Юрьянском районе легковушка врезалась в КамАЗ со смертельным исходом
ВятГУ представил виртуальный симулятор биофармацевтического производства на «ВУЗПРОМЭКСПО-2019»
В Белохолуницком районе столкнулись две машины с трагичным исходом
Кировчанин продает редкую монету за миллион рублей
Россети Центр и Приволжье: 11 месяцев профилактики электротравматизма в непрерывном режиме
Жители Кировской области сфотографировали ледяные сталактиты
«Родина» снова без тренера
Копилка Кировской области пополнилась двумя золотыми медалями
За Кубок Кировской области будут бороться 250 фигуристов
С жителей Богородского незаконно взыскали почти 4 миллиона рублей за коммуналку
Депутата оштрафовали и лишили прав на год и восемь месяцев
В Кировской области за текущий год добыли 232 волка
В Омутнинске прокуратура проверила перевозчиков
Как обмануть возраст?