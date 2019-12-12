На ремонт мостов в Даровском районе потратят более 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-12T11:46:01+03:00

В этом году неблагоприятные погодные условия в нескольких районах области привели к чрезвычайным ситуациям. Фото: 43.mchs.gov.ru

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11 декабря руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Сергей Киселев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. На нем рассмотрели вопрос о выделении денежных средств из резервного фонда.

Сергей Киселев напомнил, что в этом году неблагоприятные погодные условия в нескольких районах области привели к чрезвычайным ситуациям.

- В Даровском районе разрушены объекты транспортной инфраструктуры (наплавные мосты), в Яранском районе в результате сильного ветра повреждены крыши на образовательных учреждениях. На восстановительные работы предлагается выделить денежные средства из резервного фонда правительства Кировской области, - сказал Сергей Киселёв.

Начальник управления защиты населения и территорий Сергей Плетенев рассказал, что наиболее серьезная ситуация сложилась в Даровском районе. Там осенний паводок разрушил три моста через реку Молому. На неотложные аварийно-восстановительные работы из областного бюджета планируется направить более 7 млн рублей.

- Средства будут направлены на ремонт мостов в населенных пунктах Субарь, Ивановка и Бечева, - отметил Сергей Плетенев.

Члены комиссии единогласно приняли решение о выделении бюджетных средств из резервного фонда правительства Кировской области муниципальным образованиям, обратившимся за помощью.

Субсидию на восстановительные работы получит также Яранский район. Общая сумма составит 386 тысяч рублей. Эти средства потратят на восстановительные работы на соцобъектах, пострадавших из-за сильного ветра. А Кирово-Чепецкий и Омутнинский районы получат на единовременные социальные выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожаров, 300 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.

Еще на восстановление мостов порядка 3 млн рублей планируется выделить в общей сложности Зуевскому и Белохолуницкому районам. Сейчас проводится проверка предоставленных этими муниципалитетами документов. На основе которой будет принято решение о выделении денежных средств.

Напомним, что ситуация с мостами, пострадавшими от паводка, находится на личном контроле главы региона. По его поручению в районах области работают оперативные группы, которые контролируют работы по восстановлению сообщений (мостов, переправ) с населенными пунктами. О проводимых работах ежесуточно докладывают губернатору области Игорю Васильеву.

ИСТОЧНИК KP.RU