Многодетным семьям увеличат размер детского пособия

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-12T11:42:15+03:00

Изменения в закон вступят в силу с нового года

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Как сообщает Заксобрание Кировской области, с 1 января 2020 года увеличится ежемесячная выплата для многодетных семей. На сегодняшний день нуждающиеся в поддержке родители получают на третьего и следующего ребенка по 7484 рубля.

После изменений в законе пособие сравняется с прожиточным минимумом и составит 10461 рубль. Данная выплата включена в нацпроект «Демография». Финансирование из федерального бюджета составит 95%, и 5% добавит регион.

ИСТОЧНИК KP.RU