Многодетным семьям увеличат размер детского пособия
Изменения в закон вступят в силу с нового года
Пособие сравняется с прожиточным минимумомФото: Евгения ГУСЕВА
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Как сообщает Заксобрание Кировской области, с 1 января 2020 года увеличится ежемесячная выплата для многодетных семей. На сегодняшний день нуждающиеся в поддержке родители получают на третьего и следующего ребенка по 7484 рубля.
После изменений в законе пособие сравняется с прожиточным минимумом и составит 10461 рубль. Данная выплата включена в нацпроект «Демография». Финансирование из федерального бюджета составит 95%, и 5% добавит регион.
ИСТОЧНИК KP.RU