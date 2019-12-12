Кировчанин продает редкую монету за миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-12T11:07:34+03:00

По всему периметру монеты - трещина. Фото: avito.ru

Житель утверждает, что у рубля есть уникальный дефект

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Кировчанин разместил объявление о продаже монеты за миллион рублей. Такую сумму житель города запросил за один рубль. По его словам, монета является уникальной из-за особого дефекта.

- На матрице есть трещина, которая отпечаталась по всей монете, - уточняет кировчанин. - 15% от выручки пойдут на благотворительность.

Отчитаться о передаче средств житель пообещал в соцсетях. Также кировчанин отметил, что возможен торг.

ИСТОЧНИК KP.RU