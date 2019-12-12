2019-12-12T10:28:47+03:00
Общество

Жители Кировской области сфотографировали ледяные сталактиты

Явление заметили в Тужинском районе
Анна КРЮКОВА
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Ледяные сталактиты появились на кустарниках. Фото: vk.com/meteokirovЛедяные сталактиты появились на кустарниках. Фото: vk.com/meteokirov
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Жители Кировской области рассказали в соцсетях о необычном природном явлении. В Тужинском районе обнаружили ледяные сталактиты. Фотографиями «ледовой инсталляции» пользователи поделились в паблике «Любительская метеорология» в Кирове.

Как пояснили создатели сообщества, явление рядом с рекой Пижмой возникло после снегодождевого паводка. Сталактиты «наросли» на повисших кусках льда на кустарнике.

Явление возникло из-за снегодождевого паводка. Фото: vk.com/meteokirov

Явление возникло из-за снегодождевого паводка. Фото: vk.com/meteokirov

Напомним, что из-за резких перепадов температуры в ноябре-декабре жители Кировской области уже запечатлели такие природные явления, как ледяные цветы и ледяной диск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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