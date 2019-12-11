2019-12-11T16:56:39+03:00
Здоровье

В Кирове завершился ремонт поликлиники областного противотуберкулезного диспансера

В учреждении обновили мебель, расписали стены и заменили напольное покрытие
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

В Кирове после капитального ремонта начала работать в полную мощность поликлиника областного противотуберкулезного диспансера. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в учреждении заменили оконные и дверные блоки, напольное покрытие, обновили всю мебель и установили энергосберегающие светильники. Кроме того, в детской поликлинике обустроили игровую комнату, расписали стены изображениями сказочных персонажей.

В обновленном учреждении в среду, 11 декабря побывали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев. Они ознакомились с работой детского и взрослого отделений и оценили преобразования, произошедшие в медицинской организации. Также ремонт оценили и пациенты.

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

- Учреждение изменилось в лучшую сторону, все просто замечательно, чисто, красиво, - сообщила кировчанка. - А что касается сотрудников, то здесь всегда был доброжелательный персонал - приходишь, они со всей душой к человеку.

Регистратуры и детской и взрослой поликлиник теперь работают по принципам бережливого производства. Это помогает распределить потоки пациентов, оптимизировать процесс записи к врачам и повысить качество оказываемых услуг.

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

Как пояснил главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Дмитрий Ефремов, учреждение - единственное в регионе оказывает медпомощь по профилю «фтизиатрия» в амбулаторных условиях, в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Поэтому на время ремонта поликлиника не прекращала свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За Кубок Кировской области будут бороться 250 фигуристов
С жителей Богородского незаконно взыскали почти 4 миллиона рублей за коммуналку
Депутата оштрафовали и лишили прав на год и восемь месяцев
В Кировской области за текущий год добыли 232 волка
В Омутнинске прокуратура проверила перевозчиков
Как обмануть возраст?
В 2019 году Кировэнерго обеспечил персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты
«Арктическое вторжение»: в Кировскую область придут 25-градусные морозы
Кировчанку оштрафовали за то, что она зачитывала имена репресированных в микрофон
В Кировской области задержали преступников, нелегально ввозивших мигрантов
Смертельное ДТП на трассе Кирово-Чепецк - Зуевка
Новый Год 2020 в Кирове: Главную елку откроют 21 декабря
Вышел из общежития и не вернулся: в Кировской области разыскивают 17-летнего подростка
Четыре аварии — четверо пострадавших: сводка ДТП за 10 декабря в Кировской области
В Кирове открылся новый уличный каток
Слобожанина обвинили в краже, но этого ему показалось мало
«Лед не растает»: успокаивают возмущенных кировчан
В Кирове из-за гололеда с начала ноября пострадали 538 человек
Спортшкола «Юность» погасила задолженность на сумму около 2 млн рублей
В подвал жилого дома в Садаковском сливались канализационные стоки
АТП выяснит, по какой причине загорелся троллейбус № 8
В Кирове из-за подозрительной коробки оцепили поликлинику № 5
Главу Малмыжского района приговорили к штрафу в 7 миллионов рублей за взяточничество
Дорожные службы получили выговоры за плохую работу
Биотехнологи ВятГУ – участники профессиональной стажировки в инновационной компании BIOCAD