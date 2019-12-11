В Кирове завершился ремонт поликлиники областного противотуберкулезного диспансера

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-11T16:56:39+03:00

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В Кирове после капитального ремонта начала работать в полную мощность поликлиника областного противотуберкулезного диспансера. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в учреждении заменили оконные и дверные блоки, напольное покрытие, обновили всю мебель и установили энергосберегающие светильники. Кроме того, в детской поликлинике обустроили игровую комнату, расписали стены изображениями сказочных персонажей.

В обновленном учреждении в среду, 11 декабря побывали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев. Они ознакомились с работой детского и взрослого отделений и оценили преобразования, произошедшие в медицинской организации. Также ремонт оценили и пациенты.

Фото: kirovreg.ru

- Учреждение изменилось в лучшую сторону, все просто замечательно, чисто, красиво, - сообщила кировчанка. - А что касается сотрудников, то здесь всегда был доброжелательный персонал - приходишь, они со всей душой к человеку.

Регистратуры и детской и взрослой поликлиник теперь работают по принципам бережливого производства. Это помогает распределить потоки пациентов, оптимизировать процесс записи к врачам и повысить качество оказываемых услуг.

Фото: kirovreg.ru

Как пояснил главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Дмитрий Ефремов, учреждение - единственное в регионе оказывает медпомощь по профилю «фтизиатрия» в амбулаторных условиях, в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Поэтому на время ремонта поликлиника не прекращала свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU