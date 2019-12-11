В Кирове открылся новый уличный каток

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-11T11:16:20+03:00

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Рядом с домом по улице Московской, 207 в Кирове появился новый уличный каток. Ледовую площадку организовали управляющие компании микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздничное открытие катка состоялось в воскресенье, 8 декабря. В тот же день на новой площадке провели первый хоккейный матч. Также на празднике выступили творческие коллективы и учащиеся спортивных школ.

Напомним, что всего в декабре откроется семь катков. Из них две площадки организуют на Театральной площади. Также катки появятся на улице Спасской, в Вересниках, возле дома № 15 по Северной набережной, в Коминтерне по улице Павла Корчагина и в Нововятском парке ЛПК.

ИСТОЧНИК KP.RU