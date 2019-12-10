2019-12-10T18:09:45+03:00
Общество

Спортшкола «Юность» погасила задолженность на сумму около 2 млн рублей

Школа своевременно не оплатила 48 госконтрактов
Иван Кабанов
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Прокуратура Октябрьского района г. Кирова проверила соблюдение законодательства при использовании финансов спортивной школой «Юность». Фото: скриншот видео yunost43.ruПрокуратура Октябрьского района г. Кирова проверила соблюдение законодательства при использовании финансов спортивной школой «Юность». Фото: скриншот видео yunost43.ru
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Прокуратура Октябрьского района г. Кирова проверила соблюдение законодательства при использовании финансов спортивной школой «Юность». Были выявлены нарушения закона, связанные с несвоевременной оплатой 48 государственных контрактов.

Задержка по оплате, в свою очередь, негативно сказывается на деятельности предпринимателей, связанных с этими контрактами. У них из-за несвоевременного поступления денежных средств могут появиться долги по зарплате, налогам. А издержки и штрафные санкции могут стать дополнительными бюджетными расходами.

Прокурор Октябрьского района города Кирова уведомил директора спортивной школы «Юность» о срочной выплате долгов. Все результаты проверки были направлены региональному министру для принятия должных мер. После вмешательства государственных органов руководитель КОГАУ «Спортивная школа «Юность» погасил задолженность перед предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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