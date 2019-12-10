2019-12-10T14:37:33+03:00
Общество

Сотрудники «Кировэнерго» стали победителями областного конкурса «Лучший по профессии 2019 года»

Ко Дню Кировской области состоялась церемония чествования победителей регионального конкурса «Лучший работник по профессии 2019 года». Среди кировчан, внесших достойный вклад в развитие региона, – сотрудники «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» Сергей
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Один из победителей - Сергей Тебеньков, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Афанасьевского РЭС. Фото: КировэнергоОдин из победителей - Сергей Тебеньков, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Афанасьевского РЭС. Фото: Кировэнерго
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Сергей Тебеньков – мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Афанасьевского РЭС. В энергетику он пришел в 2011 году на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда и сразу зарекомендовал себя ответственным и инициативным специалистом, умело использующим свои знания. За годы работы прошел путь до мастера бригады. Сергей Федорович – неоднократно занимал призовые места в состязаниях профессионального мастерства. В июле 2019 года на соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стал победителем в номинациях «Лучший мастер служб линий электропередачи» и «Лучший знаток правил по профессии».

Стаж в энергетике Олега Гребеника – 15 лет. За годы работы в Кировэнерго он прошел путь от электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств до начальника службы линий электропередач. Олег Николаевич также неоднократный победитель и призер состязаний профмастерства. В 2018 году на соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» он стал победителем в номинации «Лучший мастер служб линий электропередачи». Команда Кировэнерго, в состав которой входил Олег Гребеник, на этих состязаниях заняла почетное второе место среди команд «Россети Центр и Приволжье».

Фотографии Сергея Тебенькова и Олега Гребеника, как победителей конкурса «Лучший работник по профессии 2019 года», будут украшать Аллею Славы Кировской области, которая расположена на Театральной площади областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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