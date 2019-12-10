Сотрудники «Кировэнерго» стали победителями областного конкурса «Лучший по профессии 2019 года»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-10T14:37:33+03:00

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Сергей Тебеньков – мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Афанасьевского РЭС. В энергетику он пришел в 2011 году на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда и сразу зарекомендовал себя ответственным и инициативным специалистом, умело использующим свои знания. За годы работы прошел путь до мастера бригады. Сергей Федорович – неоднократно занимал призовые места в состязаниях профессионального мастерства. В июле 2019 года на соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стал победителем в номинациях «Лучший мастер служб линий электропередачи» и «Лучший знаток правил по профессии».

Стаж в энергетике Олега Гребеника – 15 лет. За годы работы в Кировэнерго он прошел путь от электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств до начальника службы линий электропередач. Олег Николаевич также неоднократный победитель и призер состязаний профмастерства. В 2018 году на соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» он стал победителем в номинации «Лучший мастер служб линий электропередачи». Команда Кировэнерго, в состав которой входил Олег Гребеник, на этих состязаниях заняла почетное второе место среди команд «Россети Центр и Приволжье».

Фотографии Сергея Тебенькова и Олега Гребеника, как победителей конкурса «Лучший работник по профессии 2019 года», будут украшать Аллею Славы Кировской области, которая расположена на Театральной площади областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU