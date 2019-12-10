«Россети Центр и Приволжье»: 1414 МВА трансформаторных мощностей ввели в эксплуатацию за 10 месяцев

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-10T14:17:15+03:00

За 10 месяцев 2019 года энергетики ввели в эксплуатацию 5 619 км линий электропередачи и 1 414 МВА трансформаторных мощностей, что позволит еще эффективнее решать приоритетные для энергокомпании задачи: повышать надежность электроснабжения и подключать но

Изменить размер текста: A A

С января по октябрь текущего года работы по строительству и реконструкции велись на 1 665 объектах «Россети Центр и Приволжье».

Из наиболее крупных объектов инвестиционной программы компании текущего года можно выделить ПС 110 кВ «Кольчугино» во Владимирской области, где в рамках техперевооружения были выполнены работы по замене силового трансформатора Т-2 (трансформаторная мощность 40 МВА). В результате была повышена надёжность электроснабжения завода «Электрокабель», Кольчугинского завода по обработке цветных металлов и 43 тысяч жителей региона.

В Калужской области завершены работы по реконструкции подстанции 110 кВ «Середейск» в Сухиничском районе с заменой 8 масляных выключателей на цифровые программно-аппаратные комплексы SMART35. ПС 110 кВ «Середейск» – транзитная подстанция, она имеет важное значение для перетоков мощности между узлами сети энергосистемы Калужской области и соседних регионов. Кроме того, это один из ключевых питающих центров Сухиничского района. От нее в том числе осуществляется электроснабжение поселка Середейский с населением более 2000 человек. Также подстанция снабжает электроэнергией поселок Шлипово с населением около 1500 человек, в котором функционирует предприятие агропромышленного холдинга «Мираторг».

В Тульской области выполнены работы по строительству воздушной линии электропередачи (ВЛ) 35 кВ «Ботвиньево – Горбачево» протяженностью 2, 849 км. На новой цифровой подстанции 35/10 кВ «Мираторг», обеспечивающей электроэнергией предприятие по хранению и переработке овощей ООО «Мираторг-Орел», установлен силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА, линейный и шинный разъединители, выключатель, ОПН и ТТ 35 кВ.

В Удмуртской Республике энергетики продолжают реализацию проекта по переоснащению подстанции 35/6 кВ «Аэропорт» новым оборудованием. В августе специалисты компании запустили в работу первый силовой трансформатор подстанции, а в октябре заменили и произвели пробный пуск второго силового трансформатора. В результате модернизации суммарная мощность подстанции увеличилась с 8 до 12,6 МВА. Также вместо физически и морально устаревшего оборудования на подстанции установлены вакуумные реклоузеры и разъединители с дистанционным управлением. Закончены пусконаладочные работы устройств релейной защиты и автоматики. Выполненные мероприятия позволяют существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Завьяловского района, части города Ижевска и аэропорта - воздушного транспортного узла Удмуртии.

Работы в рамках инвестиционной программы компании ведутся на всех территориях присутствия «Россети Центр и Приволжье». Благодаря своевременной реконструкции и новому строительству энергообъектов повышается надежность и качество электроснабжения населения и предприятий, создается резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU