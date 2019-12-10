В Кировской области в 2020 году отремонтируют 80 километров дорог

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-10T14:02:38+03:00

На это выделено 2,4 млрд рублей в рамках нацпроекта

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В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 80,6 км дорог регионального значения.

В Дорожном комитете области рассказали, что в следующем году отремонтируют 32 километра трассы Киров-Малмыж-Вятские Поляны. Еще 34 км нового полотна появится на автодороге Киров-Советск-Яранск с подъездом к городу Яранску.

Также, ремонт пройдет на участках дорог Яранск-Кикнур-граница Нижегородской области, Яранск-Санчурск-граница с Марий Эл, Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки.

В региональном министерстве транспорта уточнили, что на эти работы по нацпроекту БКАД выделено 2,4 млрд рублей, включая 680 млн из федерального дорожного фонда. После того, как госэкспертиза утвердит проекты, объявят конкурс на выбор подрядчиков.

Напомним, по инициативе губернатора Игоря Васильева Кировская область с 2017 года участвует в различных федеральных проектах, в том числе по улучшению ситуации в дорожной сфере. Так, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах отремонтировано более 230 км дорог Кировской городской агломерации. А в 2019 году в нормативное состояние привели 116 км дорог.

Нацпроект БКАД был разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU