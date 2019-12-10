Андрей Плитко: в лесном секторе экономики должен применяться риск-ориентированный подход

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-10T14:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Совещание под председательством вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем участвовали главы районов, представители бизнеса, налоговой службы и прокуратуры. Совещание состоялось в рамках проекта «Открытый регион», который реализуется по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Андрей Плитко отметил, что навести порядок в лесной отрасли: ликвидировать неформальную занятость, пресечь схемы ухода от налогов, повысить прозрачность ценообразования, а также предотвратить или пресечь нарушения в сфере лесного законодательства, можно только объединив усилия регионального правительства, контрольно-надзорных органов и глав муниципалитетов региона.

Вице-губернатор рассказал о результатах, которые уже достигнуты в этом направлении:

- С декабря 2018 года благодаря комплексной работе, которая проводится с лесозаготовительными бригадами, было официально трудоустроено более 1000 человек. В результате за 9 месяцев 2019 года поступления в региональный бюджет от НДФЛ только от предприятий, занимающихся лесным хозяйством и лесозаготовкой, увеличились на 53% по отношению к аналогичному периоду 2018 года - с 15 до 23 рублей за куб. метр заготовленной древесины.

Андрей Плитко также сообщил, что снизилось число незаконных рубок и объемы незаконно заготовленной древесины, и прежде всего - на лесосеках, разрабатываемых в текущем году.

В ходе ВКС вице-губернатор также назвал наиболее актуальные проблемы – несоблюдение налоговой дисциплины и отсутствие единства требований к участникам лесного бизнеса.

- В различных районах региона уровень требований к хозяйствующим субъектам как со стороны контрольно-надзорных органов, так и со стороны государственных лесных инспекторов отличается. То, что считается нарушением лесного законодательства представителем контрольно-надзорных органов в одном районе, не фиксируется как нарушение в другом, - подчеркнул Андрей Плитко.

Вице-губернатор также отметил, что на сегодняшний день в регионе не в полной мере взыскивается ущерб, причиненный лесному фонду. И обозначил еще одну актуальную проблему - отсутствие должного контроля за транспортировкой древесины в регионе.

По данным прокуратуры Кировской области, количество выявленных нарушений при перевозке древесины снизилось на 80%. В текущем году составлен 31 административный протокол по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ, в 2018 году - 153. При этом, по словам Дмитрия Шерстнева, уполномоченные лица ограничиваются фиксацией формальных нарушений, а легальность перевозимой древесины не устанавливается. Хотя диспетчерская служба Минлесхоза имеет возможность круглосуточно предоставлять информацию из федеральной системы Лес ЕГАИС.

А зам руководителя УФНС по Кировской области Василий Сметанин отметил, что и динамика поступлений налогов в бюджет региона существенно отличается в разных районах. Если в Верхнекамском, Мурашинском, Юрьянском наблюдается заметный рост по сравнению с прошлым годом, то в Слободском, Подосиновском, Нагорском – снижение налоговых поступлений.

При этом региональный министр финансов Лариса Маковеева сообщила, что в целях поощрения муниципалитетов за прирост поступлений в бюджет от лесной отрасли правительство области приняло решение о предоставлении стимулирующих межбюджетных трансфертов. Так, в 2020 году 5 млн рублей будет распределено между семью районами.

Завершая совещание, вице-губернатор Андрей Плитко подчеркнул, что контрольно-надзорная деятельность во взаимодействии с правоохранительными органами, налоговой службой и прокуратурой должна осуществляться в рамках риск-ориентированного подхода. Соответственно, информация по работе с лесопользователями в части наведения порядка в лесном секторе экономики должна своевременно доводиться главами районов до регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU