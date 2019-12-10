2019-12-10T13:36:13+03:00
Происшествия

В Кирове на пешеходном переходе сбили человека

Он получил травмы, но госпитализация не потребовалась
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43
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Вечером, 9 декабря, на ул. Московской, напротив дома № 139, водитель автомобиля «Мазда» сбил 21-летнего молодого человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Кировской области, парень переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы, но обошлось без госпитализации. Также Госавтоинспекция сообщает, что это единственное ДТП, произошедшее в Кирове за последние сутки.

ВАЖНО

ГИБДД Кировской области напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дорогах и не превышать скорость. Не стоит забывать о безопасности и пешеходам: переходите улицу убедившись в том, что вас видят и пропускают водители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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