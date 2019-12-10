На «маршрут трудовых подвигов» выйдет тематический автобус

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-10T09:01:47+03:00

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9 декабря, в День героев Отечества, в областном центре стартовал проект «Киров в истории Великой Победы». Это один из победителей грантового конкурса «Память сердца».

В рамках проекта в понедельник на первую экскурсию вышел автобус, оформление которого посвящено военным и трудовым подвигам кировчан в годы Великой Отечественной войны. Участниками поездки стали ветераны, волонтеры Победы, кадеты, члены «Юнармии», поисковики.

Старт проекту дала глава города Кирова Елена Ковалева. Она высоко оценила значимость молодежной инициативы:

- В преддверии 75-летия Великой Победы очень важно, чтобы как можно больше кировчан и гостей города смогли узнать не только о боевых, но и о трудовых подвигах наших земляков, - отметила глава города. – Особенно это нужно молодым. Нам в свое время рассказывали о войне ее непосредственные участники: родные, близкие, ветераны на уроках мужества. Сейчас, к сожалению, они уходят, и наша задача – хранить и передавать эту память следующим поколениям.

Автобус с тематическим оформлением будет курсировать по маршруту общественного транспорта №3, а 23 февраля и с 30 апреля до 9 мая 2020 года он вновь пойдет по экскурсионному маршруту. Участники экскурсий узнают о крупных «номерных заводах», которые в годы Великой Отечественной войны «ковали» оружие для фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU