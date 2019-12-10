125 лет конькобежному спорту на Вятке!

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-10T08:50:42+03:00

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Во вторник, 10 декабря, в 17.00, в библиотеке имени А.И. Герцена презентуют книгу «Конькобежная история. Вятка-Киров». Инициаторами ее выпуска стали клуб «Звенящие коньки Вятки» библиотеки № 4 имени Марии Григорьевны Исаковой и Федерация конькобежного спорта Кировской области.

В городском управлении культуры поделились информацией о содержании книги:

- На основе обширного фактического материала издание рассказывает о 125-летней истории становления и развития скоростного бега на коньках в Вятке и Кировской области - о наиболее крупных соревнованиях, спортсменах, тренерах и судьях, которые принесли Вятскому краю спортивную славу.

Во время презентации заведующая библиотекой имени М.Г. Исаковой Ирина Смирнова представит доклад об истории создания книги и о работе над ней.

Свои впечатления об издании выскажет мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, участник олимпийских игр в Сочи, неоднократный призер чемпионатов России Алексей Суворов, а также другие ветераны кировского конькобежного спорта.

Прийти на презентацию книги и поучаствовать в этом событии приглашают всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU