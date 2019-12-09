В Кирово-Чепецке жители спасли тонущую собаку
По словам очевидцев, собаку достали из реки Вятки. Это произошло 7 декабря в районе Вечного огня. Животное удалось вытащить из воды и передать спасателям. Так как у пса было сильное переохлаждение, его отвезли в ветеринарную клинику.
В паблике «Подслушано/Кирово-Чепецк» местная жительница Ирина написала благодарность спасителям:
- Спасибо трем мальчикам и девочке, которые помогли достать собаку. Спасибо спасателям, которые быстро приехали и забрали у нас ее.
Автор комментария сообщает, что нужны волонтёры и передержка. Собака будет у Службы спасения. Звонить по телефону на фото.
ИСТОЧНИК KP.RU