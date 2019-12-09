2019-12-09T18:45:03+03:00
Дом. Семья

В Кирово-Чепецке жители спасли тонущую собаку

Она чуть не погибла в ледяной воде
Иван Кабанов
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Старые или новые хозяева могут позвонить по этому телефону. Фото: vk.com/podslushano_chepetskСтарые или новые хозяева могут позвонить по этому телефону. Фото: vk.com/podslushano_chepetsk
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По словам очевидцев, собаку достали из реки Вятки. Это произошло 7 декабря в районе Вечного огня. Животное удалось вытащить из воды и передать спасателям. Так как у пса было сильное переохлаждение, его отвезли в ветеринарную клинику.

В паблике «Подслушано/Кирово-Чепецк» местная жительница Ирина написала благодарность спасителям:

- Спасибо трем мальчикам и девочке, которые помогли достать собаку. Спасибо спасателям, которые быстро приехали и забрали у нас ее.

Автор комментария сообщает, что нужны волонтёры и передержка. Собака будет у Службы спасения. Звонить по телефону на фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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