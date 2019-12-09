2019-12-09T17:28:37+03:00
Общество

Тротуарам Кирова поставили «неуд» за гололед

Глава города Елена Ковалева раскритиковала работу подрядчиков
Анастасия РОМАНОВА
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Состояние тротуаров из-за гололеда оценили как «неудовлетворительное». Фото: admkirov.ruСостояние тротуаров из-за гололеда оценили как «неудовлетворительное». Фото: admkirov.ru
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Глава города Елена Ковалева поставила тротуарам города твердую «двойку» за сильный гололед. 9 декабря прошло выездное совещание представителей городской администрации, подрядчиков и самой главы города.

Перед встречей Елена Ковалева осмотрела набережную Грина и оценила ее как «удовлетворительно» убранную. А вот тротуары в городе удостоились твердого «неуда».

Подрядчики объяснили, что оказались не готовы к «климатическим условиям», так как, по их словам, такая погода для Кирова нехарактерна. Замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин заметил, что это не может считаться оправданием, поскольку при подготовке к зиме было заявлено 35 единиц техники, а вышла на улицы только половина.

За последние сутки, как отмечает пресс-служба администрации города, на тротуарах рассыпали 92 тонны противогололедных материалов. Сейчас там работают 20 единиц техники, обработано 46% города.

- Необходимо увеличить количество техники на тротуарной части и число дворников, - подчеркнула Елена Ковалева. - Нужно приложить все усилия для очистки города от наледи, чтобы кировчане могли спокойно передвигаться, не опасаясь за свое здоровье.

Департаменту городского хозяйства и управлению дорожной и парковой инфраструктуры поручили усилить контроль за работой подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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