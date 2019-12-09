2019-12-09T17:18:42+03:00
Общество

Уржумские чиновники подписали контракт на ремонт уже сделанных тротуаров

На оплату работ выделили 345 тысяч рублей
Александр МАКАРОВ
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Ремонт тротуаров был сделан четыре месяца назадРемонт тротуаров был сделан четыре месяца назадФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщает областная прокуратура, муниципалитет Уржума заключил контракт с индивидуальным предпринимателем. По его условиям подрядчик в течение недели должен был отремонтировать тротуары по улице Чернышевского. За эту работу МКУП выплатило 345 тыс. рублей.

Но при проверке выяснилось, что все работы выполнили еще четыре месяца назад, без оформления договора. Сделка была нужна для оплаты услуг подрядчика.

Прокуратура Уржумского района возбудила административное дело. Материалы направлены в управление ФАС по Кировской области. Подрядчика, который выполнил работы оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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