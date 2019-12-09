Уржумские чиновники подписали контракт на ремонт уже сделанных тротуаров

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-09T17:18:42+03:00

Ремонт тротуаров был сделан четыре месяца назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Как сообщает областная прокуратура, муниципалитет Уржума заключил контракт с индивидуальным предпринимателем. По его условиям подрядчик в течение недели должен был отремонтировать тротуары по улице Чернышевского. За эту работу МКУП выплатило 345 тыс. рублей.

Но при проверке выяснилось, что все работы выполнили еще четыре месяца назад, без оформления договора. Сделка была нужна для оплаты услуг подрядчика.

Прокуратура Уржумского района возбудила административное дело. Материалы направлены в управление ФАС по Кировской области. Подрядчика, который выполнил работы оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU