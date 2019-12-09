2019-12-09T17:07:12+03:00
Общество

Предвыборные кампании Быкова организовывали на похищенные через ЦДС бюджетные деньги

Один из подозреваемых сообщил, что ООО «Электронный проездной» создавали специально для организации хищений
Анна КРЮКОВА
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По словам одного из обвиняемых, под влиянием Быкова находилась Контрольно-счетная палата города. Фото: zsko.ruПо словам одного из обвиняемых, под влиянием Быкова находилась Контрольно-счетная палата города. Фото: zsko.ru
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В понедельник, 9 декабря, в Первомайском районном суде состоялось очередное заседание по делу о хищении средств у «Электронного проездного». Прокуратура продолжила зачитывать показания обвиняемых.

Так, по информации портала «Свойкировский», один из подозреваемых сообщил, что украденные деньги уходили на организацию и проведение предвыборных кампаний Владимира Быкова. Если бы он остался главой города, то хищения продолжались бы до сих пор. Это связано с тем, что под влиянием Быкова находилась Контрольно-счетная палата города. Именно поэтому работу «Электронного проездного» и ЦДС не проверяли.

Экс-директор ЦДС Александр Рыболовлев также заявил, что его выбрали на должность руководителя из-за того, что он лучше держался на публике и общался с прессой. Однако изначально директором службы планировали назначить Анатолия Ганьбу.

Бывший начальник отдела транспорта Управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова Олег Чичибабин в свою очередь заявил, что «Электронный проездной» специально создавали для того, чтобы организовать хищение денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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