Покатались-посидели: в Мурашах вынесли приговор молодым угонщикам

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-09T15:41:35+03:00

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В Мурашинском районе осудили двух молодых людей, угнавших чужую машину. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В конце июля текущего года местные жители, молодые люди 19 и 29 лет, договорились угнать какую-нибудь из машин, чтобы покататься по городу. На улице Степана Халтурина им приглянулась чужая «шестерка», которую они благополучно угнали — дверь машины была незаперта. Осуществить свое желание им удалось, однако полиция, конечно, угонщиков задержала.

В суде выяснилось, что 29-летний мурашинец уже ранее был судим, причем за плечами у него имеется внушительный список — проникновение в чужой дом, несколько краж и умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести. Учитывая все эти обстоятельства, суд приговорил его к 2 годам и 5 месяцам колонии строгого режима. Его 19-летний соучастник отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.

29-летний осужденный не согласился со своим приговором и подал жалобу, однако суд ее отклонил.

ИСТОЧНИК KP.RU