Первая выставка-ярмарка «Губернское качество» прошла в Кирове

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-09T14:55:07+03:00

Алексей Котлячков вручил дипломы участникам выставки, которые в этом году стали лауреатами и дипломантами всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России - 2019». Фото: kirovreg.ru

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В Кирове прошел региональный форум «Губернское качество». Его цель - поддержка товаров вятского производства и привлечение к ним внимания потребителей. В рамках форума состоялась первая выставка-ярмарка, где свою продукцию представили местные товаропроизводители. За два дня торговые ряды посетили более 1000 кировчан. Второй день выставки стал настоящим семейным праздником.

- В выставке-ярмарке приняли участие около 60 предприятий среднего и малого бизнеса. Свою продукцию представили производители хлебобулочных изделий, текстиля, молочной продукции, товаров из дерева, мясной продукции, сыров и многого другого, - отметила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

Помимо дегустации, посетителей выставки ждали и другие сюрпризы: творческие мастер-классы для взрослых и детей, живая музыка, модные дефиле, подарки и розыгрыши от партнеров мероприятия.

Во время официальной части праздника заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков вручил дипломы участникам выставки, которые в этом году стали лауреатами и дипломантами всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России - 2019».

- Наша область всегда славилась качественной продукцией, поэтому мы стремимся поддерживать добросовестных предпринимателей, производителей, особенно тех, кто только начинает свой бизнес, будь то фермер или представитель отрасли легкой промышленности. Увеличение количества субъектов малого бизнеса и числа занятых в отрасли - одна из задач, поставленных перед правительством региона губернатором Игорем Васильевым, - подчеркнул Алексей Котлячков, вручая дипломы.

Выставка-ярмарка в областном центре прошла под девизом «Накрой стол вятскими продуктами и подари вятские подарки!». И многие кировчане его поддержали.

- Мы услышали о мероприятии вчера и специально приехали, чтобы купить подарки родным к Новому году, - поделились впечатлениями посетители выставки. - Порадовало разнообразие товаров, все натуральное, родное, качественное. Но самое главное, мы нашли здесь подарки с символикой Кировской области для наших родственников из соседнего региона, которые приедут к нам на праздник. Пока мы выбирали их с мужем, дети делали своими руками подарки под елочку на мастер-классе, мы ждали их два часа – ребята не могли оторваться.

Губернский форум также включал два дня деловой программы на площадке Центра «Мой бизнес». Для предпринимателей прошли обучающие семинары по вопросам продвижения продукции и увеличения продаж.

Форум организован правительством Кировской области совместно с Кировским ЦСМ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», одного из 12 нацпроектов майского указа президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU