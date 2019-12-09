В Кирове сразу четыре автомобиля пострадали в одном ДТП

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-09T13:59:46+03:00

Одного из участников аварии отбросило на припаркованные рядом машины

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В Кирове в одном ДТП пострадало сразу четыре машины. Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.

По предварительным данным, ночью 8 декабря, в 00:25, на нерегулируемом равнозначном перекрестке по улице Чернышевского столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Королла». От удара «Тойоту» отбросило в сторону, на припаркованую рядом «Ладу Весту». «Веста» же, в свою очередь, толкнула своего соседа, «Ниссан Марк». Оба водителя столкнувшихся машин, а также две пассажирки «Тойоты», 20-летняя и 25-летняя девушки, получили травмы. К счастью, везти в больницу пострадавших не пришлось.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU