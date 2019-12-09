2019-12-09T13:59:46+03:00
Происшествия

В Кирове сразу четыре автомобиля пострадали в одном ДТП

Одного из участников аварии отбросило на припаркованные рядом машины
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В одном ДТП из-за столкновения пострадали сразу четыре машины. Фото: vk.com/gibdd43В одном ДТП из-за столкновения пострадали сразу четыре машины. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

В Кирове в одном ДТП пострадало сразу четыре машины. Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.

По предварительным данным, ночью 8 декабря, в 00:25, на нерегулируемом равнозначном перекрестке по улице Чернышевского столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Королла». От удара «Тойоту» отбросило в сторону, на припаркованую рядом «Ладу Весту». «Веста» же, в свою очередь, толкнула своего соседа, «Ниссан Марк». Оба водителя столкнувшихся машин, а также две пассажирки «Тойоты», 20-летняя и 25-летняя девушки, получили травмы. К счастью, везти в больницу пострадавших не пришлось.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирово-Чепецке жители спасли тонущую собаку
Роспотребнадзор временно закрыл точку общепита
Тротуарам Кирова поставили «неуд» за гололед
Пожар в Опаринском районе унес две жизни
Уржумские чиновники подписали контракт на ремонт уже сделанных тротуаров
Предвыборные кампании Быкова организовывали на похищенные через ЦДС бюджетные деньги
Покатались-посидели: в Мурашах вынесли приговор молодым угонщикам
Игорь Маковский: «На сегодняшний день подстанция «Аэропорт» по праву может называться самым современным энергообъектом Удмуртской Республики»
Первая выставка-ярмарка «Губернское качество» прошла в Кирове
Кировские «перекупщики» оштрафованы на 105 тысяч рублей
В суд ушло дело кировчанки, чья трехлетняя дочь умерла от голода в запертой квартире
Кировчанин устроил стрельбу в центре города
14 ДТП, 21 пострадавший: как прошли выходные в Кировской области
Кировчанин украл в ломбарде ноутбук, пока его друг сдавал телефон ради денег на алкоголь
Следком Кировской области возглавит руководитель следственного управления Нижегородской области
Житель Кирово-Чепецка получил 9,5 лет колонии за убийство собутыльника
Бухгалтер похитил из бюджета Кировской области 1,6 миллиона рублей
В Кировской области объявили метеопредупреждение на 9 декабря
МегаФон открыл первый Experience store
Кировчанин с ножом угрожал убить свою сожительницу
В Кирове продолжаются поиски 71-летнего пенсионера
В Кирове на борьбу с гололедом вышли всего 30 машин
На неделе в Кирове ожидается мокрый снег с дождем
Среднюю зарплату работников кировских малых предприятий оценили в 23 тысячи рублей
На соревнования в Киров приехали самбисты со всей России
Азербайджанца не выпустили на родину из-за торговли табаком
В Кирове построят дом, во дворе которого нельзя парковать машины