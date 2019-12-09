2019-12-09T12:47:59+03:00
Происшествия

14 ДТП, 21 пострадавший: как прошли выходные в Кировской области

По региону вновь прокатилась волна аварий
Анастасия РОМАНОВА
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За минувшие выходные по региону прокатилась волна аварий. Фото: vk.com/gibdd43За минувшие выходные по региону прокатилась волна аварий. Фото: vk.com/gibdd43
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Погода вновь подпортила автолюбителям настроение. Скачки температуры с минуса на плюс и обратно не прошли даром — все дороги покрылись льдом. Как следствие, выходные вновь провозгласили днями жестянщика: с 6 по 8 декабря по области произошло 14 ДТП, в которых пострадал 21 человек. Однако далеко не во всех из них виновницей выступила испортившаяся погода.

Так, 7 декабря около 00:30, по предварительным данным, на улице Профсоюзной столкнулись два встречных автомобиля - «Киа Спектра» и «Опель Астра». Водитель «Киа» в результате удара получил травмы, но везти в больницу его не пришлось. Кроме того, отмечается, что пострадавший был пьян и не имел водительских прав.

А вот парочке, ехавшей 8 декабря по объездной поселка Радужный в 05:40, повезло куда меньше: их «десятка» врезалась в дорожное ограждение. И водитель, и 21-летняя пассажирка пострадали, их пришлось отвезти в больницу.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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