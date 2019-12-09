Кировчанин украл в ломбарде ноутбук, пока его друг сдавал телефон ради денег на алкоголь

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-09T13:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчанин-рецидивист, укравший из ломбарда ноутбук, получил 8 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района Кировской области.

В один из сентябрьских дней текущего года два приятеля мирно выпивали. Горячительное закончилось, а денег на него уже не было. Тогда один из мужчин решил сдать в ломбард свой телефон, чтобы продолжить веселье, что они и сделали. А пока кировчанин сдавал телефон, его предприимчивый друг вынес из ломбарда ноутбук.

Любитель легкой наживы раскаялся в своих действиях, помогал полиции, вернул ноутбук в ломбард и извинился перед владельцем. Суд при вынесении приговора учитывал рецидив как отягчающее обстоятельство. Однако на смягчение приговора повлияли состояние здоровья кировчанина и тот факт, что он воспитывает аж шестерых несовершеннолетних детей. В результате приговором стали 8 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU