2019-12-09T13:36:36+03:00
Происшествия

Кировчанин украл в ломбарде ноутбук, пока его друг сдавал телефон ради денег на алкоголь

Мужчина решил, что только средств за заложенный гаджет им недостаточно
Анастасия РОМАНОВА
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Предприимчивый кировчанин решил, что денег за телефон будет маловато.Предприимчивый кировчанин решил, что денег за телефон будет маловато.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Кировчанин-рецидивист, укравший из ломбарда ноутбук, получил 8 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района Кировской области.

В один из сентябрьских дней текущего года два приятеля мирно выпивали. Горячительное закончилось, а денег на него уже не было. Тогда один из мужчин решил сдать в ломбард свой телефон, чтобы продолжить веселье, что они и сделали. А пока кировчанин сдавал телефон, его предприимчивый друг вынес из ломбарда ноутбук.

Любитель легкой наживы раскаялся в своих действиях, помогал полиции, вернул ноутбук в ломбард и извинился перед владельцем. Суд при вынесении приговора учитывал рецидив как отягчающее обстоятельство. Однако на смягчение приговора повлияли состояние здоровья кировчанина и тот факт, что он воспитывает аж шестерых несовершеннолетних детей. В результате приговором стали 8 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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