Следком Кировской области возглавит руководитель следственного управления Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-09T13:00:46+03:00

В органах Следственного комитета Андрей Виноградов работает с 2011 года. Фото: kirov.sledcom.ru

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У Следственного комитета Кировской области сменился руководитель. В пятницу, 6 декабря, на эту должность назначили полковника юстиции Андрея Виноградова. Как пояснили «Комсомолке» в ведомстве, до этого Андрей Павлович возглавлял следственное управление по Нижегородской области.

Новый руководитель областного Следкома родом из Ленинградской области. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, проходил службу в вооруженных силах. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт. Затем работал в органах прокуратуры и Следственного комитета.

Бывший руководитель кировского Следкома Айрат Ахметшин возглавит управление по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU