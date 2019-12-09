Житель Кирово-Чепецка получил 9,5 лет колонии за убийство собутыльника

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-09T12:58:48+03:00

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В Кирово-Чепецке осудили мужчину за убийство своего знакомого. Подсудимый утверждал, что это была необходимая оборона. По его словам, потерпевший без причины набросился на него с ножом. В ответ мужчина выбил нож из его рук и несколько раз ударил собутыльника топором по голове.

Обвинение утверждало обратное: сильные удары топором по голове и другим частям тела говорят о том, что мужчина хотел убить своего знакомого и сделал это умышленно. Суд согласился с обвинением и наказал убийцу на девять с половиной лет строгого режима.

Напомним, убийство произошло в апреле текущего года. По информации Кирово-Чепецкой прокуратуры, «друзья» выпивали и поссорились. Во время драки подсудимый нанес жертве не менее 55 ударов по голове, шее и другим частям тела. После этого он вынес труп и закопал его в снег около дома.

ИСТОЧНИК KP.RU