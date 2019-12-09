Бухгалтер похитил из бюджета Кировской области 1,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-09T12:53:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Бухгалтер обокрал бюджет Кировской области на 1 млн 640 тысяч рублей. Сотрудник совершал преступления регулярно, с января 2016 по июнь 2019 года. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

Так, мужчина работал бухгалтером в одном из управлений образования области. Он каждый месяц вносил в реестры ложные суммы для выплат себе за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования.

Теперь в отношении экс-сотрудника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU