В Кировской области объявили метеопредупреждение на 9 декабря
Ожидаются сильные порывы ветра
Кировчан предупреждают о сильном ветреФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Жителей области предупреждают о сильном ветре в понедельник, 9 декабря. Его порывы будут достигать 19 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области
Кроме того, по информации Кировского ЦГМС, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в Кирове днем составит 0 градусов. К вечеру похолодает до -1.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Из-за мокрого дождя и гололеда опасность ДТП повышается в несколько раз.
ИСТОЧНИК KP.RU