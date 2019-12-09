В Кировской области объявили метеопредупреждение на 9 декабря

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-09T12:32:58+03:00

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Жителей области предупреждают о сильном ветре в понедельник, 9 декабря. Его порывы будут достигать 19 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области

Кроме того, по информации Кировского ЦГМС, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в Кирове днем составит 0 градусов. К вечеру похолодает до -1.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Из-за мокрого дождя и гололеда опасность ДТП повышается в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU