2019-12-09T12:13:50+03:00
Происшествия

Кировчанин с ножом угрожал убить свою сожительницу

Не ограничившись угрозами, мужчина порезал шею женщины
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчина, угрожая убить сожительницу, нанес ей резаную рану шеи.Мужчина, угрожая убить сожительницу, нанес ей резаную рану шеи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирове вынесли приговор 33-летнему мужчине, угрожавшему убить свою сожительницу. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района Кировской области.

Кировчанин выпивал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина распалился настолько, что схватил нож и, угрожая убить сожительницу, порезал ей шею.

Подсудимый признал свою вину и сотрудничал с полицией в раскрытии преступления. Также, раскаявшись в содеянном, принес свои извинения сожительнице. На суде учитывали состояние здоровья мужчины и отсутствие отягчающих обстоятельств. Уточнялось, что мужчина был ранее судим. За свою несдержанность он получил 180 часов обязательных работ. Кроме того, он должен будет выплатить не закрытый ранее штраф в размере 20000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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