Кировчанин с ножом угрожал убить свою сожительницу
В Кирове вынесли приговор 33-летнему мужчине, угрожавшему убить свою сожительницу. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района Кировской области.
Кировчанин выпивал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина распалился настолько, что схватил нож и, угрожая убить сожительницу, порезал ей шею.
Подсудимый признал свою вину и сотрудничал с полицией в раскрытии преступления. Также, раскаявшись в содеянном, принес свои извинения сожительнице. На суде учитывали состояние здоровья мужчины и отсутствие отягчающих обстоятельств. Уточнялось, что мужчина был ранее судим. За свою несдержанность он получил 180 часов обязательных работ. Кроме того, он должен будет выплатить не закрытый ранее штраф в размере 20000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU