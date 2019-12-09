В Кирове на борьбу с гололедом вышли всего 30 машин

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-09T11:44:44+03:00

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Из-за перепадов температуры в эти выходные город снова покрылся коркой льда. Коммунальщики вновь не справились со своей задачей. По информации администрации Кирова, на улицы было выведено всего 30 единиц техники, из них 15 - на тротуары.

Кировчане жаловались в соцсетях на скользкие улицы, по которым порой невозможно было пройти. Из-за этого Илья Шульгин провел с подрядчиками экстренное совещание в воскресенье, 8 декабря. Узнав о ситуации, сити-менеджер отметил, что такое количество техники не справится с очисткой города и поручил мобилизовать все ресурсы.

Во второй половине дня в воскресенье только на тротуары вывели 50 машин, - сообщили в УДПИ. Также началась ручная очистка остановок, подходов к перекресткам и пешеходным переходам.

ИСТОЧНИК KP.RU