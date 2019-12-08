Среднюю зарплату работников кировских малых предприятий оценили в 23 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-08T15:21:48+03:00

Это на 19% ниже, чем среднеобластной показатель

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Кировстат подвел итоги работы малых предприятий области за январь-сентябрь 2019 года. Всего в регионе насчитано 1,9 тысячи малых предприятий. Это либо торговые, либо обрабатывающие компании. На них работают 53,7 тысяч человек.

Как выяснилось, средняя заработная плата одного человека на таком предприятии – 23,7 тысячи рублей. И она выросла на 12%, если сравнивать с прошлым годом. Однако такая «получка» все еще ниже среднеобластной на 19%.

Денежный оборот малых предприятий в год - 87,5 миллиардов рублей. Сумма складывается из работ, отгрузки продукции, услуг и продажи собственных товаров. Наибольший «профит» производят торговые компании (48% от общего дохода) и обрабатывающие производства (22% от общего дохода).

ИСТОЧНИК KP.RU