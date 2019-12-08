2019-12-08T15:56:54+03:00
Общество

На соревнования в Киров приехали самбисты со всей России

Спортивное мероприятие проходит во Дворце единоборств «Юность»
Олег ЛЯЛИН
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Киров принимает около 200 «бойцов». Фото: kirovreg.ruКиров принимает около 200 «бойцов». Фото: kirovreg.ru
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Общество «Динамо» проводит всероссийские соревнования по самбо. Масштабное событие проходит с 7 по 8 декабря. Состязаются между собой юноши. Заявленные весовые категории: от 48 до 100+ килограммов. К участию допускаются спортсмены 2000-2001 годов рождения. Со всей России в наш город приехали около 150 ребят. За наш регион выступают 30 самбистов.

- Соревнования направлены на развитие и популяризацию самбо, а также на определение сильнейших спортсменов для допуска финалистов к участию в личном первенстве России 2020 года, - сообщили «Комсомолке» в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области.

Напоминаем, что завершающийся 2019 год президент РФ Владимир Путин объявил годом самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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