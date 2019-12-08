Азербайджанца не выпустили на родину из-за торговли табаком

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-08T14:18:48+03:00

Мужчина собрался в отпуск к себе на родину, но его остановили. Фото: r43.fssprus.ru

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Индивидуальный предприниматель - владелец табачного киоска, азербайджанец по национальности, прекратил свою деятельность. Причиной тому послужил иск в Ленинский районный суд от «Роспотребнадзора». Ларек бизнесмена стоял в 20 метрах от детсада «Солнышко». Об этом «Комсомолке» сообщили в УФССП России по Кировской области.

Владелец магазинчика получил в руки исполнительный лист. Одно из требований - запрет выезда за рубеж. Однако решением судебных приставов предприниматель решил пренебречь. Он продолжил торговать сигаретами. Нарушитель также хотел отдохнуть у себя на родине. Но не успел. Его не пустили в самолет сотрудники пограничной службы. Только после этого инцидента мужчина выполнил все судебные предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU