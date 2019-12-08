В Кирове построят дом, во дворе которого нельзя парковать машины

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-08T13:06:37+03:00

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На заседании градостроительного совета в Кирове рассмотрели проект 556-квартирного дома. Здание поделят на три секции. «Боковые» секции вырастут на 17 этажей вверх, а центральная на девять. Строить дом хотят на улице Анжелия Михеева, 17, микрорайон «Урванцево». Презентовал проект Антон Кунцов, архитектор ООО «Монтаж-Проект».

Во дворе дома совсем не будет парковочных мест. Там разместятся зона для отдыха, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы. Места для автомобилей расположатся с внешней стороны дома. Рассчитаны они на 485 автомобилей. Такое количество зон для стоянки предусмотрено не только для жильцов, но и для работников офисов и магазинов, которые заработают на первом этаже здания.

В проекте эксперты градсовета нашли и один минус: не достает контейнерных площадок. По замыслу архитекторов, площадок должно быть три, с десятью контейнерами. Но такого количества будет недостаточно, ведь магазины тоже выбрасывают мусор. По итогам презентации проект одобрили, с учетом всех замечаний экспертов градостроительного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU