2019-12-08T12:20:38+03:00
Общество

Кировского блоггера - «антифемениста» раскритиковали на «Первом канале»

Скандал случился из-за неудачного комплимента американке
Олег ЛЯЛИН
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Активиста раскритиковали за неуместный комплимент. Фото: скриншот телепередачи "Время покажет".Активиста раскритиковали за неуместный комплимент. Фото: скриншот телепередачи "Время покажет".
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На днях в эфир «Первого канала» вышла передача «Время покажет». Главным героем программы стал кировский блоггер Лев Саламатов. На одной из научных конференций ВятГУ Саламатов отметил «пышногрудость» участницы этого мероприятия, американки Бриане Вэйсингер. На его Facebook пост набрал 3000 комментариев. Больше всего - негативных. Все высказывания сводились к тому, что женщине нельзя делать комплименты, касаясь ее физические достоинства (в особенности, форм).

На «Первом» кировского активиста также осудили. Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета заявила, что Лев Саламатов нарушил педагогический этикет, такие комментарии вообще не допустимы. Однако в студии нашлись и те, кто вступился за активиста.

- Ну сделал человек абсолютно неудачный комплимент. Если бы он подошел к ней и один на один сказал, то ей было бы приятно. А так, как он сделал - так не очень, - отметила депутат Госдумы Вера Гонзая. - Лучше бы мы с вами все это время о детях поговорила, а эта проблема - выеденного яйца не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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