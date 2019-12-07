«Лавочка закрылась»: Администрация Кирова пресекла несанкционированную перепланировку здания

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-07T15:20:20+03:00

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В одной из соцсетей ВК появились фотографии жилого здания на улице Воровского, 11. На первом этаже дома возвели строительные леса. Кировчане предположили, что там откроют супермаркет одной крупной федеральной сети. О работах стало известно в администрации города. Как выяснилось, никакого разрешения у инициаторов перепланировки от горадминистрации не было. Пакеты документов, разрешающие строительные работы, тоже отсутствуют.

Представители департамента городского хозяйства в ближайшее время выедут на место «преступления». Инициаторам выпишут уведомление о скорейшем сворачивании всех работ. Если требования будут проигнорированы, администрация подаст судебный иск.

ИСТОЧНИК KP.RU