2019-12-07T14:51:49+03:00
Общество

Кировские педагоги в 2020 станут получать больше

Их оклад вырастет на семь процентов
Олег ЛЯЛИН
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Бюджет области на 2020 год позволит повысить оклад учителей.Бюджет области на 2020 год позволит повысить оклад учителей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Игорь Васильев и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов на днях встретились с профсоюзным активом работников науки и образования Кировской области. На мероприятии присутствовали учителя региона. Многочисленные вопросы были связаны, прежде всего, с повышением заработной платы педагогов.

Дмитрий Курдюмов рассказал, что в 2020 году оплата труда преподавателей вырастет на семь процентов. В первую очередь это касается учителей муниципальных школ. Обеспечить должный уровень оплаты труда в учебных заведениях - это главная задача правительства региона.

- Необходимые для повышения средства предусмотрены в бюджете области на 2020 год, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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