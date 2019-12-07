Кировские педагоги в 2020 станут получать больше
Игорь Васильев и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов на днях встретились с профсоюзным активом работников науки и образования Кировской области. На мероприятии присутствовали учителя региона. Многочисленные вопросы были связаны, прежде всего, с повышением заработной платы педагогов.
Дмитрий Курдюмов рассказал, что в 2020 году оплата труда преподавателей вырастет на семь процентов. В первую очередь это касается учителей муниципальных школ. Обеспечить должный уровень оплаты труда в учебных заведениях - это главная задача правительства региона.
- Необходимые для повышения средства предусмотрены в бюджете области на 2020 год, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU