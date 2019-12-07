2019-12-07T12:40:06+03:00
Общество

Прокуратура Кирово-Чепецка организует горячую линию по вопросам оплаты труда

Горожане смогут пожаловаться на своих работодателей
Олег ЛЯЛИН
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Мероприятие организованно для предотвращения нарушений в сфере оплаты труда.Мероприятие организованно для предотвращения нарушений в сфере оплаты труда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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9 декабря 2019 года Кирово-Чепецкая прокуратура примет сообщения о нарушениях законодательства в сфере оплаты труда. По телефону можно сообщить о любых нарушениях, связанных с выплатами на рабочем или учебном месте (стипендиями). По телефону также можно обратиться, если вам который раз выдают зарплату в «конверте». Позвонив на «горячую линию», горожане смогут проконсультироваться по всем вопросам, касающимся оплаты труда.

По итогам «горячей линии» прокуратура составит список работодателей, которые нарушили права своих подчиненных. Если проверка подтвердит факт несоблюдения закона, то на «начальника» возложат ответственность.

ВАЖНО

Если ваши права в сфере оплаты труда нарушены, вам выдают зарплату в «конверте», вы можете обратиться в понедельник, 9 декабря, по следующим номерам:

+7 (83361)-4-49-10

4-55-67

4-07-22

4-61-42

ИСТОЧНИК KP.RU

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